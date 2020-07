ATP : Nadal s'entraîne sur terre battue, nouveau signe de sa future absence à l'US Open ?

Les échéances européennes au programme de Nadal ?



S'il fallait un autre signe, celui-ci semble être clair et net. En effet, ce lundi, Rafael Nadal a été filmé, dans sa propre Académie, en train de s'entraîner... sur terre battue, dans une vidéo postée sur Instagram. Alors que le circuit ATP doit officiellement reprendre ses droits, avec une tournée américaine qui débutera le 14 août prochain à Washington, avec également et surtout l'US Open,et zappe donc le Grand Chelem. Depuis quelques jours, rumeurs et autres déclarations se multiplient en ce sens. Par exemple, son oncle Toni Nadal avait révélé que son célèbre neveu doutait de sa participation au prestigieux événement. De son côté, Feliciano Lopez était même allé jusqu'à officialiser sa participation au Masters 1000 de Madrid, qui démarre au lendemain de la finale de l'US Open, soit le 14 septembre prochain.L'Espagnol devrait ainsi donc bel et bien se concentrer sur les échéances européennes avec, au programme, Madrid (14-20 septembre), Rome (21-27 septembre) ainsi que Roland-Garros (27 septembre-11 octobre).S'il décidait de se rendre du côté de Flushing Meadows, Rafael Nadal, en cas de bon résultat, risquerait alors, paradoxalement, de griller des cartouches, en vue des tournois suivants, prévus en Europe et sur terre battue. Si certains ont éventuellement pu déjà officialiser leur décision, de nombreux joueurs et joueuses pourraient également ne pas participer à cet US Open 2020, forcément particulièrement, alors que la pandémie de coronavirus, à l'origine notamment de l'interruption de la saison mi-mars, continue de sévir aux Etats-Unis, ainsi que dans le reste du monde.