ATP : Djokovic également absent à Cincinnati avant l'US Open

Du repos avant le Grand Chelem calendaire ?

Du repos pour Djoko. Après un début d'année 2021 intense, avec notamment des succès à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, Novak Djokovic fait une petite pause avant l'US Open.En effet, lundi soir, via un message publié sur son compte Twitter, le Serbe a annoncé son absence dans l'Ohio pour se préserver en vue de l'US Open, qui aura lieu du 30 août au 12 septembre prochains à Flushing Meadows. « Chers fans, je voulais partager avec vous le fait que je prends un peu plus de temps pour récupérer après un voyage éprouvant physiquement depuis l'Open d'Australie jusqu'à Tokyo.et que je vais passer un peu plus de temps avec ma famille. A bientôt à New York ! », a déclaré Djokovic, pour expliquer qu'il ne sera pas présent au dernier gros rendez-vous américain avant l'ultime Grand Chelem de la saison.De ce fait, entre sa défaite contre Pablo Carreno Busta (6-4, 6-7, 6-3), lors du match pour la médaille de bronze aux Jeux d'été 2020 de Tokyo, fin juillet et son entrée en lice probablement sur le court Arthur Ashe début septembre, le premier à l'ATP devrait donc être absent des courts en match pendant un mois. Un repos sans doute nécessaire pour le Serbe, après un début d'année forcément éprouvant physiquement et émotionnellement. Alors qu'il a rejoint ce lundi Martina Navratilova au nombre de semaines (332) en tant que numéro un mondial, mais qu'il reste encore derrière Steffi Graf (377),S'il y arrive, le natif de Belgrade deviendra au passage le seul tennisman à 21 titres en Majeurs, dépassant du même coup les 20 sacres de Roger Federer et Rafael Nadal.