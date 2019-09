Andreescu, un triomphe qui en appelle d'autres

Bravo à Olga Danilovic, qui est donc la dernière joueuse à avoir battu Bianca Andreescu à l'US Open. C'était l'an passé, au 1er tour... des qualifications, et la jeune Canadienne était repartie de Flushing Meadows blessée, assaillie par les doutes, certainement. Que ce temps doit paraître loin à la native de Mississauga dans l'Ontario qui, samedi soir, a battu la plus grande joueuse de son époque, Serena Williams, sur le plus grand court du monde, le Stadium Arthur-Ashe, pour remporter son premier tournoi du Grand Chelem.

"C'est fou, a-t-elle confié en conférence de presse, rapporte Radio Canada. J'ai rêvé de ce moment depuis longtemps. J'étais persuadée que je pouvais être là où je suis. Je l'ai visualisé presque tous les jours. Et le fait que ça soit devenu réalité est fou !"

Fou, c'est aussi le mot qu'on pourrait utiliser pour décrire le vacarme que faisait le public new-yorkais lorsque Serena était en train de revenir de 5-1 à 5-5 dans le deuxième set, après avoir écarté une balle de match. Sur un nuage depuis le début de la partie, la Canadienne subissait alors le sursaut d'orgueil de son adversaire mais, après avoir quelque peu perdu ses moyens pendant quelques jeux, Andreescu a réussi à conclure, au mental (6-3, 7-5). Pour ajouter une qualité à son jeu, si complet, notamment en raison de la variété de sa palette de coups, qui la rend imprévisible.

Invaincue contre les Top 10

Les éloges pleuvent sur cette jeune joueuse, même si Serena, après avoir lâché sur le court, devant tout le monde, qu'Andreescu avait "joué extraordinairement bien", s'est montrée plus mesurée au moment de la complimenter, en conférence de presse, en plus petit comité. "Je pense qu'elle a mis plus d'intensité que de versatilité, a expliqué l'Américaine. Je ne lui ai pas donné beaucoup d'opportunités d'utiliser sa versatilité. J'adore Bianca, je pense que c'est une super fille, mais j'ai joué mon pire match du tournoi."

On vient d'assister à un changement de garde

Louis Borfiga, entraîneur et vice-président de Tennis Canada, a une autre vision de la situation. "Serena Williams est une grande championne, mais la meilleure joueuse du monde présentement, c'est Bianca Andreescu. On vient d'assister à un changement de garde", assure celui qui avait couvé la génération Monfils-Gasquet-Tsonga à la FFT, avant d'être au cœur de la (re)naissance du tennis canadien, si prometteur.

Andreescu, en plus d'être la première joueuse née en 2000 à remporter à un tournoi du Grand Chelem (pendant que le circuit ATP attend toujours un vainqueur né... dans les années 1990), est en effet celle qui a le plus impressionné depuis le début de la saison. Son bilan 2019 ? 38 victoires, 4 défaites. Elle n'a plus perdu depuis le mois de mars, puisqu'elle a été blessée au printemps, et dès son retour, elle vient donc d'enchaîner par des victoires à Toronto, devant son public, puis à l'US Open. Et le chiffre le plus fou est sans doute son bilan contre les Top 10: 8 victoires... et toujours aucune défaite.

Alors que Cory Gauff a crevé l'écran lors du dernier Wimbledon, et ne cache pas que son objectif est de dépasser le nombre de titres en Grand Chelem de Serena Williams (23), Andreescu, qui n'était donc pas née elle non plus quand l'Américaine a remporté son premier US Open (1999), peut elle aussi afficher d'immenses ambitions. "Mes objectifs sont de remporter le plus de tournois du Grand Chelem possibles et devenir n°1 mondiale, a assuré celle qui sera lundi n°5 au classement WTA. Serena ? Je l'admire et j'essaie d'être comme elle. Qui sait ? Peut-être même meilleure." C'est peut-être déjà le cas.