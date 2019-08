Il y a des manières de se qualifier, et celle-là n’était clairement pas la bonne. Mais pour Strasbourg, qui retrouve cette saison la scène continentale après treize ans d’absence, l’essentiel était avant tout de continuer l’aventure dans cet enfer que sont les tours préliminaires de la Ligue Europa. La mission est donc accomplie pour les joueurs de Thierry Laurey, qui peuvent toujours rêver d’intégrer la phase de groupes de la compétition. Il leur faudra pour cela écarter encore deux adversaires.

Le Maccabi Haïfa, c’est fait. Et c’est au match aller, à la Meinau, que le Racing a finalement validé son billet pour l’étape suivante. Le solide avantage acquis il y a une semaine (3-1) a effectivement été déterminant jeudi soir en Israël, où les Alsaciens se sont inclinés mais ont tenu bon, malgré les assauts adverses en fin de rencontre (2-1). Ils avaient pourtant réussi une entame parfaite puisque sur leur première occasion, Ajorque est venu reprendre de la tête un centre de Thomasson (1-0, 17e).

Ajorque et puis plus rien...

On jouait alors depuis à peine plus d’un quart d’heure et les Strasbourgeois s’y voyaient déjà. Peut-être trop. C’est aussi le piège de ces matches-là, disputés assez tôt dans la saison, surtout pour une équipe aussi inexpérimentée à ce niveau. Moins de dix minutes plus tard, le Maccabi Haïfa était ainsi revenu à hauteur grâce à Shua, parti à la limite du hors-jeu et extrêmement lucide pour éliminer Sels et Mitrovic, de retour (1-1, 25e). Une égalisation qui a fait douter les pensionnaires de Ligue 1.

Des Alsaciens qui, juste avant la pause, au pire des moments dit-on, ont concédé un second but signé Rukavytsya. Sur un long ballon de Dos Santos, l’attaquant a pris l’arrière-garde française de vitesse avant d’enchaîner contrôle du gauche, tir du droit (2-1, 40e). La qualification du RCSA ne tenait plus qu’à un fil, qui a failli se rompre sur deux occasions nettes d’Awad (82e, 90e). Au prochan tour, face à Plovdiv ou Trnava, il faudra faire preuve d’un peu plus de maîtrise pour accéder aux barrages.