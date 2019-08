Huitième-de-finaliste de la dernière Ligue Europa contre Arsenal, le Stade Rennais avait beaucoup voyagé lors de la phase de groupes en allant en République tchèque (Jablonec), au Kazakhstan (Astana) et en Ukraine (Dynamo Kiev). Les hommes de Julien Stéphan ont cette fois-ci hérité de grosses écuries dans leur poule, la E, avec la Lazio et le Celtic.

Le club romain était tête de série lors de ce tirage effectué vendredi. Ciro Immobile et ses coéquipiers sortent d’une saison très moyenne (8e de Serie A) mais ont gagné la Coupe d’Italie (contre l’Atalanta). La formation de Glasgow, emmenée par Christopher Jullien et Odsonne Edouard, a été sacrée championne d’Ecosse mais est tombée au 3e tour de la Ligue des champions contre Cluj. Cluj est justement la 4e équipe de ce groupe. Billel Omrani, formé à l’OM, est l’une des stars du champion de Roumanie.

De son côté, l’AS Saint-Etienne est tombée sur les Allemands de Wolfsbourg, les Belges de La Gantoise et les Ukrainiens d’Olexandriya. Les Verts retrouveront ainsi leur ancien milieu de terrain Josuha Guilavogui, l'un des grands leaders des Loups. Laurent Depoitre est de retour à la pointe de l’attaque de La Gantoise, trois ans après son départ. Enfin, Olexandriya participe à une compétition européenne pour la 2e fois de son histoire.

