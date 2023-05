José Mourinho aime décidément les compétitions européennes. Après avoir remporté la première édition de la Ligue Europa Conférence l’an passé, l’entraîneur portugais a emmené son équipe en demi-finale de la Ligue Europa. Pour ce match aller devant son public, l’AS Roma a dominé le Bayer Leverusen sur la plus petite des marges (1-0). Un match particulier, marqué par les retrouvailles entre José Mourinho et Xabi Alonso, à la tête du club allemand. Après la rencontre, le Special One a salué la performance de son équipe, qui prend une option sur la qualification.

Mourinho encense le public romain

« Une demi-finale ce n'est jamais facile, mais l'équipe a vraiment été bien équilibrée, on a contrôlé assez bien leurs contre-attaques, qui sont un aspect fantastique de leur jeu. On est conscient de nos forces et de nos problèmes, avec tous ces blessés ou blessés à moitié, comme Paulo (Dybala) ou Gini (Wijnaldum). Je pensais que l'ambiance l'an dernier contre Leicester était quelque chose d'unique, et aujourd'hui c'était encore plus. Mais les joueurs doivent aussi savoir contrôler leurs émotions. On a gagné cette première mi-temps contre une équipe très forte en faisant un bon match. »