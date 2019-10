Deuxième match de Ligue Europa cette saison et deuxième large victoire d’Arsenal, jeudi. Quinze jours après l’avoir emporté 3-0 à Francfort, les Gunners ont en effet remis ça face au Standard de Liège, s’imposant cette fois 4-0 avec notamment un doublé du prodige brésilien Gabriel Martinelli. Car sans surprise, Unai Emery a fait tourner, prenant soin de reposer ses joueurs cadres.

Mais si Gabriel Martinelli, également Joe Willock, Reiss Nelson ou Ainsley Maitland-Niles ont eu voix au chapitre face au Standard, il n’en a rien été de Mesut Özil, même pas retenu dans le groupe pour affronter les troupes de Michel Preud’homme. Une absence sur laquelle est revenu Unai Emery à l’issue de la rencontre, le technicien basque ne laissant guère d’espoir à l’ancien champion du monde. "Je dois décider quels joueurs aligner à chaque match, et qui sont les meilleurs qui peuvent jouer et nous aider, a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par la BBC. Quand je décide qu’il ne doit pas être dans le groupe, c’est parce que je pense que d’autres joueurs le méritent plus."

"Il doit continuer à travailler. Nous avons un entraînement avec les joueurs qui n’ont pas joué et dimanche, nous avons un autre match et nous allons décider de la même chose", a-t-il ajouté, la tête déjà à la rencontre face à Bournemouth pour laquelle les cadres tels que Pierre-Emerick Aubameyang ou Nicolas Pépé devront faire leur retour. Quant à Mesut Özil, qui n’a eu droit qu’à deux apparitions depuis le début de saison, dont l’une la semaine dernière en League Cup, il ne peut espérer mieux qu’une place dans le groupe des Gunners.