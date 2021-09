Ce jeudi à Glasgow, la soirée sera un peu particulière pour Steven Gerrard. Celui qui a passé sa carrière à Liverpool et a notamment débuté sous les ordres de Gérard Houllier, est aujourd'hui entraîneur des Rangers. A l'heure d'affronter l'Olympique Lyonnais ce jeudi (21h), dans le cadre de la Ligue Europa, Steve G. a tenu à rendre hommage à celui qui était encore conseiller de Jean-Michel Aulas au moment de sa disparition le 14 décembre 2020.

Ce mercredi en conférence de presse, Gerrard a donc eu des mots particuliers : "J'aurais aimé qu'il soit là demain soir. C'est lui qui m'a donné ma première chance. A ses côtés, j'ai énormément appris en termes d'éducation et de connaissances. Quand j'ai appris sa mort, ça a été un moment particulièrement triste pour moi et mes proches. De là où il est, j'espère que Gérard regardera le match et qu'il sera fier des deux équipes."