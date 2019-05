Maurizio Sarri, en conférence de presse mardi à la veille de la finale de Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal, ne sait toujours pas si N'Golo Kanté pourra jouer: "Il a eu un petit problème avec son genou samedi. On essaie. Ce n'est pas un souci sérieux, mais c'est une histoire de trois ou quatre jours... On va essayer, mais on ne sait pas. Ses chances étaient à 40% lundi, il était un peu mieux mardi matin, donc pour lui, ça devient du 50-50. On a seulement trois milieux pour trois places, il est très important et c'est un problème, car c'est notre seul milieu défensif. Donc on essaie de le récupérer..." Le Français n'a plus joué depuis le 9 mai, contre Watford en Premier League (3-0, 37e et avant-dernière journée), où il s'était alors blessé à un mollet.