Wolverhampton a pris le meilleur sur le Torino ce jeudi soir en barrage retour de Ligue Europa. Après sa victoire 3-2 au match aller, la formation anglaise s'est de nouveau imposée dans son stade (2-1), grâce à Jimenez (30e) et Dendoncker (59e). Belotti avait réduit l'écart pour les visiteurs (58e).

