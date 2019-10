Wolfsbourg: Guilavogui s'extasie pour l'ASSE et Perrin

L'ancien Stéphanois Josuha Guilavogui va retrouver les Verts jeudi, en déplacement avec son équipe de Wolfsbourg lors de la deuxième journée de Ligue Europa (groupe I).

"Quand j'ai vu le tirage, j'étais en ébullition, s'exclame carrément le milieu de terrain sur France Bleu. Parfois, il y a des moments compliqués comme les blessures ou les résultats, et parfois il y a des moments magiques comme jeudi soir."

L'international français a débuté sa carrière à l'ASSE de 2009 à 2014, et a notamment tissé des liens très forts avec Loïc Perrin: "Comme tout le monde le sait, c'est avant tout un homme exceptionnel. Dans mon capitanat, je me suis inspiré de lui. C'est la classe. Il est très calme et arrive à se fondre dans tous les groupes, c'est un aimant. Il donne toujours le meilleur de lui-même, il donne envie de se surpasser. Hargneux, dur et strict sur le terrain, formidable dans la vie."