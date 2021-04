Willian n'est plus que l'ombre de lui-même

C'est terrible à admettre pour Willian, mais les supporters d'Arsenal en viennent à avoir peur qu'il soit titularisé jeudi sur le terrain du Slavia Prague... Encore insignifiant lors du match aller (1-1 à l'Emirates), il est seulement entré en jeu dimanche à Sheffield, ce qui peut laisser présager d'une nouvelle utilisation pour ce match européen couperet, dans la seule compétition qui compte encore pour les Gunners cette saison (surtout qu'elle donne droit, rappelons-le, à un billet pour la Ligue des Champions). Un retour de Pierre-Emerick Aubameyang, toutefois, pourrait écarter Willian du onze de départ. Mais comment en est-on arrivé à une telle situation pour l'ancienne star de Chelsea, qui restait encore l'an dernier sur son exercice le plus prolifique chez les Blues avec neuf buts ?L'international brésilien, cadre de l'équipe nationale lors du Mondial 2018, n'est plus appelé en Seleçao, où il n'a fait que quelques apparitions lors de la Copa América victorieuse en 2019. A 32 ans, il n'a étéavec Arsenal (soit avant même le début de la phase retour). Que ce soit Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Boukayo Saka, Calum Chambers, Dani Ceballos ou donc Pierre-Emerick Aubameyang, tous sont au-dessus et bien plus complémentaires entre eux que ce pauvre Willian, qui erre comme une âme en peine :cette saison.Arrivé libre de Chelsea, il n'en a pas moins négocié un salaire astronomique de. Il y a quelques semaines, il assurait dans un entretien pour ESPN qu'il se sentait bien, après avoir connu "la pire période" de sa carrière : "Je n'ai jamais cessé de m'entraîner, de travailler et de m'investir au maximum", assure-t-il pourtant. Avant le match aller contre le Slavia, Mikel Arteta louait lui aussi son retour en forme, s'appuyant sur une série de passes décisives en février - mars : "Son potentiel est si élevé. Son état de forme sera crucial pour notre fin de saison." Il vaut mieux ne pas trop compter dessus, tout de même.