Weah prend son mal en patience

Les temps sont durs pour Timothy Weah, et ils ne sont malheureusement pas près de changer si le LOSC poursuit sur sa lancée. Depuis son arrivée en provenance du PSG, l'an dernier, après un prêt fructueux au Celtic, l'ancienne star de Youth League a malheureusement passé l'essentiel de son temps à l'infirmerie. Touché aux ischio-jambiers dès le mois d'août 2019, il a traîné ce pépin sur l'intégralité de la saison, devant même se faire opérer en février. Depuis la reprise, le fils de président - son père George dirigeant le Liberia depuis trois ans - n'a été lancé que sur huit bouts de match, dont deux en Ligue Europa. Il n'a jamais pu disputer plus d'un quart d'heure, si ce n'est en sélection américaine (où il n'est pas titulaire non plus).

"Un an de blessure, c'est à peu près la pire chose pour une footballeur... "



"Je me sens bien, c'était très difficile pour moi l'an passé, expliquait-il le mois dernier. Un an de blessure, c'est à peu près la pire chose pour une footballeur... Je suis heureux, je sais que je ne vais pas jouer tous les matchs, mais je me bats. J'attends les opportunités, je donne tout à l'entraînement pour essayer de gagner ma place, je suis revenu en forme et j'essaie de ne plus penser à ma blessure. Je continue de prier en espérant aller de mieux en mieux, à 100%."

👏 Malgré avoir été mené de deux buts à la mi-temps et avoir raté un penalty, le LOSC a réussi à arracher le nul 2-2 face au Celtic. Timothy Weah est "fier" de la performance de ses coéquipiers ! pic.twitter.com/tEX44wJhlT

2 - Timothy & George Weah est le 2e duo père/fils à marquer avec le @PSG_inside en Ligue 1 après Jean & Youri Djorkaeff. ADN. #PSGSMC pic.twitter.com/m2yWuWbrQP

Mais si l'état d'esprit est remarquable, Christophe Galtier résume la situation : "S'il avait joué une vingtaine de matchs, on aurait un autre Timothy Weah. C'est difficile, la concurrence est forte. A lui, comme à Isaac Lihadji, je leur demande d'être très forts mentalement à l'entraînement. Après une telle saison, il a beau être très ambitieux, il a pris du retard dans l'acquisition des fondamentaux de notre jeu. Il doit se fixer des sous-objectifs, à commencer par enchaîner les séances d'entraînement, puis d'être intéressant lorsqu'il entrera. A un moment, il démarrera, et je comprends son impatience."Même avec la Ligue Europa, il n'est presque pas exagéré d'affirmer que Timothy Weah est dernier d'une hiérarchie de huit attaquants, derrière Burak Yilmaz, les trois Jonathan (David, Ikoné, Bamba), Yusuf Yazici, Lihadji ou encore Luiz Araujo. Saint-Etienne a tenté de le récupérer en prêt cet été (d'après les informations de L'Equipe). Sous contrat jusqu'en 2024, il ne ramènerait plus au LOSC que cinq millions d'euros environ en cas de vente, pas beaucoup plus... Alors, le natif de New York est peut-être bien condamné à réussir chez les Dogues, un jour ou l'autre.