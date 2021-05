C'est le spécialiste maison. Alors que Villarreal a battu Manchester United en finale de la Ligue Europa (1-1, 11 tab 10), mercredi soir. L'entraîneur du Sous-marin jaune, Unai Emery, décroche son quatrième titre dans la compétition continentale et en profite pour partager son immense fierté. "Le secret, c'est le travail, a-t-il confié à l’issue du match en conférence de presse.

"Le secret ? Du travail"

"Les joueurs ont montré une belle mentalité tout au long de la compétition et en finale. Nous avons su rivaliser contre un bel adversaire, marquer quand nous le pouvions et mieux finir qu'eux. Les tirs au but, ce n'est pas tant une loterie que ça: il faut avoir la tête solide au moment de frapper et les joueurs ont été fabuleux. J'essaie de leur offrir tout ce qui leur permet de mieux travailler et de connaître l'adversaire, et à partir de là, les faire grandir dans l'adversité. Il faut toujours répondre présent face aux circonstances." Le coach espagnol est considéré comme un expert de la Ligue Europa après les titres conquis avec le FC Séville en 2014, 2015 et 2016, lui qui avait également mené Arsenal en finale en 2019 (défaite face à Chelsea).