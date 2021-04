Villarreal domine Arsenal et prend une option / Europa League (demi-finale aller)

Déterminé à jouer un mauvais tour à son ancienne écurie, Unai Emery a presque réussi son coup. Son sous-marin jaune a longtemps fait la course en tête dans cette première manche contre des Gunners toujours en panne d'inspiration. L'entame de match a d'ailleurs placé les locaux dans des conditions idéales. D'un joli tir croisé à la conclusion d'un mouvement collectif limpide, Trigueros a débloqué la situation d'entrée de jeu (1-0, 5e). Bien dans leurs crampons, les hommes d'Emery maîtrisaient leur sujet et ont logiquement doublé la mise à la demi-heure de jeu, grâce à un but de Raul Albiol sur corner (2-0, 29e). L'écart aurait pu être plus large si Moreno avait été plus réaliste dans son dernier geste (33e, 42e).

Pépé permet à Arsenal de survivre

Il était alors difficile d'imaginer Arsenal refaire surface, d'autant que les affaires du club londonien ne se sont pas arrangées avec l'expulsion de Ceballos en début de seconde période (57e). Malgré cela, les Gunners ont trouvé les ressources pour repartir au combat. Après plusieurs arrêts déterminants de Leno, toujours vainqueur dans son match dans le match avec Moreno (61e, 67e), Saka a obtenu un penalty que Nicolas Pépé a transformé avec autorité (2-1, 73e). Villarreal a également terminé à dix après le carton rouge de Capoue (79e), mais le score n'a plus évolué. Arsenal vit toujours avant la seconde manche. Le vainqueur de ce duel retrouvera certainement Manchester United, qui a humilié la Roma dans l'autre match du soir.