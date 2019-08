Vers un duel Strasbourg-Francfort ?

Le tirage des barrages de la Ligue Europa a été effectué ce lundi au siège de l’UEFA, à Nyon (Suisse). C’est potentiellement un très gros morceau qui attend le seul club français engagé dans ces tours de qualifications. Le RC Strasbourg, s’il passe les 8 et 15 août prochains l’obstacle des Bulgares du Lokomotiv Plovdiv lors du 3e tour, pourrait s’offrir un duel de choix face à l’Eintracht Francfort, demi-finaliste lors de la précédente édition face au futur vainqueur, Chelsea.

Le 7e de la dernière Bundesliga devra auparavant se défaire du FC Vaduz (Liechtenstein). Cet affrontement potentiel aurait lieu les 22 et 29 août prochains.

Les autres grosses affiches :

CFR 1907 Cluj (Roumanie) ou Celtic FC (Ecosse) – FC SheriffTiraspol (Moldavie) ou AIK (Suède)

Sk Slovan Bratislava (Slovénie) ou Dundalk FC (Irlande) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) ou PAOK Salonique (Grèce)

Torino FC (Italie) ou FC Shakhtyor Soligorsk (Biélorussie) – FC Pyunik (Arménie) ou Wolverhampton (Angleterre)

FK Haugesund (Norvège) ou PSV Eindhoven (Pays-Bas) – Austria Vienne (Autriche) ou Apollon Limassol (Chypre)

