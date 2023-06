Vainqueur de l’AS Rome aux tirs au but, le FC Séville remporte la 7e Ligue Europa de son histoire et se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions

Dans un âpre combat entre le FC Séville et l’AS Roma, les Andalous ont remporté la finale de la Ligue Europa à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-1). Ce sont les Romains qui s’étaient montrés les plus réalistes en première période. Sur une belle prise à deux de Gianluca Mancini et Bryan Cristante sur Ivan Rakitic, les Andalous réclamaient une faute et s’arrêter de jouer. Une erreur fatale qui profitait à Paulo Dybala qui offrait l’avantage aux Giallorossi d’une frappe croisée hors de porté de Yassine Bounou (0-1, 35e). Pas en réussite, le FC Séville touchait le poteau de Rui Patricio juste avant la pause sur une frappe d’Ivan Rakitic.

En seconde période, les hommes de José Luis Mendilibar parvenaient à revenir à hauteur grâce au malheureux Gianluca Mancini qui trompait son propre gardien après une frappe ratée de Lucas Ocampos (1-1, 55e). Malgré une possession et des occasions à son avantage, le FC Séville ne parvenait pas à prendre l’avantage au bout du temps réglementaire. Le scénario se répétait en prolongation où cette fois-ci les Romains trouvaient la transversale de Yassine Bounou sur une tête de l’inamovible Chris Smalling (120e). Finalement lors de la séance des tirs au but, Mancini et Ibanez se heurtaient à Bounou pour le plus grand bonheur du FC Séville qui sauve sa saison avec ce sacre en Ligue Europa mais également un billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour l'AS Rome, l'histoire s'écrit de façon inverse avec la première défaite de la carrière de José Mourinho en finale européenne.