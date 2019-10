Une triste première depuis 10 ans

Saint-Etienne contraint au match nul par Oleksandria (1-1) à Geoffroy-Guichard et Rennes battu par Cluj au Roazhon Park: les deux clubs français engagés en Ligue Europa ont encore passé une mauvaise soirée, jeudi.

Après trois journées, les deux représentants tricolores n’ont toujours pas remporté le moindre match dans la compétition.

C’est du jamais-vu depuis dix ans et la refonte de la phase de groupes de la Ligue Europa. En six matches, Rennais et Stéphanois totalisent pour l’heure trois nuls et trois défaites.