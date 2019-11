Bon dernier de ce groupe L et déjà éliminé avec 4 défaites en autant de matchs, Astana rêvait d'une victoire de prestige face à une équipe de Manchester United qui aurait pu avancer vers la première place de la poule avec un résultat positif. Ole Gunnar Solskjaer a profité de ce déplacement pour aligner une équipe très jeune, puisant dans le vivier de l'Academy mancunienne. Et comme on pouvait s'y attendre, les Mancuniens ont singulièrement manqué d'expérience. Manchester United se fait renverser

Les visiteurs avaient pourtant bien entamé la rencontre avec un but de Lingard d'une frappe rasante consécutive à un service de Luke Shaw dès la 10e minute. Les Reds Devils dominaient ensuite la rencontre en se créant plusieurs opportunités sans pour autant parvenir à les faire fructifier. Les locaux allaient égaliser à la 55e minute sur une reprise de Shomko bien servi à gauche de la surface par Murtazayev. 1-2, et bientôt 2-1 avec une réalisation sur un CSC de Bernard qui marquait dans ses propres cages sur un centre puissant de Rukavina dans la surface mancunienne. 2-1, score final. United déçoit encore avec une équipe très jeune alors qu'Astana prend ses premiers points dans la compétition continentale.