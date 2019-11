Unai Emery (Arsenal) dédramatise après la défaite contre Francfort

Arsenal recevait ce jeudi soir l’Eintracht Francfort dans un match comptant pour la cinquième journée de la phase de poules de Ligue Europa et les Gunners se sont offert un nouveau revers (1-2). De plus en plus menacé, Unai Emery est apparu serein en conférence de presse :

« Oui, ce n’est pas notre période mais en Europa League, on est encore premiers. Le but, c’est de gagner le prochain match et finir en tête de ce groupe pour le prochain tour. Ensuite, il faut gagner, reprendre de la confiance aussi. Il fallait être régulier en deuxième période pour imposer notre jeu et marquer ce deuxième but mais on n’a pas réussi à le faire », a confié le coach basque après la rencontre.

Pas sûr que cela rassure les supporters d'Arsenal, avec des Gunners désormais à sept rencontres sans succès dans toutes les compétitions et qui n'ont plus gagné de match depuis le 24 octobre dernier.