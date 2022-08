UEFA : Le hors-jeu semi-automatisé testé lors de la Supercoupe d'Europe

188 tests avaient été effectués depuis 2020, l'instance européenne a apporté quelques détails concernant la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu. "Le nouveau système fonctionnera grâce à des caméras spécialisées capables de suivre 29 points corporels différents par joueur", peut-on notamment lire.

⚽ Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.