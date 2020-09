UEFA : la date du tirage de la Ligue des Champions est connue

Les cérémonies à huis clos



"Après une série de discussions avec les autorités grecques, l'UEFA a annoncé aujourd'hui sa décision de transférer le prochain coup d'envoi de la saison de football des clubs européens d'Athènes, en Grèce, à Nyon, en Suisse, les 1er et 2 octobre 2020. L'événement comprend les tirages au sort pour les phases de groupes de l'UEFA Champions 2020/21 et de l'UEFA Europa League, ainsi que les récompenses aux meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison 2019/20.

Les équipes qui vont disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions ainsi que celle de la Ligue Europa, lors des phases de groupes, sont fixées sur les dates des tirages au sort. Ce mercredi, l'UEFA a communiqué sur ce thème.Dans un communiqué, l'instance indique que les récompenses individuelles vont bien se tenir alors que, pour rappel, il n'y aura pas de Ballon d'Or pour cette saison.Malgré la gestion efficace mondialement reconnue de la pandémie de COVID-19 par les autorités grecques, toutes les parties ont convenu que la priorité absolue devait rester la santé publique et qu'il ne serait actuellement pas possible d'organiser un événement d'une telle ampleur avec des invités à Athènes. , car cela violerait les restrictions et les contraintes de santé publique concernant les événements en salle.Les événements au siège de l'UEFA à Nyon - qui seront diffusés dans le monde entier - se dérouleront à huis clos (sans représentants de clubs ni médias, mais avec des lauréats)", commente l'UEFA, dans son communiqué.La saison dernière, Virigil Van Dijk avait été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, remportée par Liverpool en finale contre Tottenahm (2-0) et Eden Hazard avait raflé le titre de meilleur joueur de la Ligue Europa, obtenue par Chelsea face à Arsenal (4-1).