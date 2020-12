Tout savoir sur Nice-Leverkusen

Jeudi soir (21 heures), c'est avec une dose d'espoir peu élevée que l'OGC Nice va se présenter pour défier le Bayer Leverkusen sur la pelouse de l'Allianz Riviera en Ligue Europa. Troisième du groupe C, l'équipe dirigée par Patrick Vieira est en effet quasiment éliminée de la compétition, à deux journées du terme de cette phase de poules 2020-2021.





Afin d'espérer une qualification en 16es de finale, Nice devra d'abord s'imposer face au Bayer Leverkusen sur un score de 4-0 au minimum puis le faire contre Beer Sheva lors de la dernière journée en espérant que le Bayer s'incline lors du dernier match, face au Slavia Prague.

Une cascade de forfaits pour Nice

Défait par Dijon en Ligue 1 (1-3), Nice ne cesse de décevoir et la continuité de Vieira à la tête de ce groupe - et par extension du projet - commence à être discutée. "Pour être clair, je vais aligner la meilleure équipe, pour gagner le match. Notre seule concentration, c'est le match de demain (jeudi) soir, pas celui de dimanche (face à Reims en L1)", a affirmé le technicien, avant de continuer sur la passe délicate de Nice : "On est dans un moment difficile où on a un manque de confiance. C'est mon rôle de faire comprendre ce qui n'a pas été, mais aussi qu'on n'est pas devenus une mauvaise équipe du jour au lendemain."



En plus des forfaits déjà actés de Dante (genou) et Youcef Atal (contusion à la cuisse), le club azuréen devra faire sans Kasper Dolberg (adducteurs) et Pierre Lees-Melou (touché à la cheville). Le Bayer Leverkusen, deuxième du groupe avec 9 points, ne compte pas de forfaits majeurs.