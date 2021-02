Tottenham : Lloris est le numéro un de Mourinho

"Il a toute ma confiance", indique Mourinho

Jeudi soir, Tottenham retrouvera la Ligue Europa, à l'occasion du seizième de finale aller contre les Autrichiens de Wolfsberger (18h55). La dynamique récente des Spurs n'incite pas forcément à l'optimisme alors que l'équipe a été défaite à cinq reprises lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues. Peut-être plus inquiétant encore,

Ce mercredi en conférence de presse, José Mourinho n'a pas hésité à défendre le champion du monde 2018, lui témoignant une confiance appuyée. "Pour moi, Alisson (le gardien de Liverpool, ndlr) est l'un des cinq meilleurs gardiens de but du monde, et lors des derniers matchs, il a fait de grosses erreurs mais il fait partie des cinq meilleurs gardiens du monde. C'est la même chose pour Hugo. Il a été très constant depuis qu'il s'est remis de sa blessure et quand bien même il aurait été responsable d'un de nos buts encaissés, il reste mon numéro un. Il a toute ma confiance."



Dans cet exercice 2020-2021, Lloris n'a pas souvent été aligné en Ligue Europa, à seulement 2 reprises, au contraire de Joe Hart, le gardien numéro 2 des Spurs, titularisé à 7 reprises par José Mourinho. D'ailleurs, le technicien lusitanien n'a pas précisé l’identité du futur titulaire contre Wolfsberger.