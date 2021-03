Tottenham : Gareth Bale, un retour pleine balle

[🎥 VIDEO BUT] #FACup

💪 Alors que Tottenham était mené par Wycombe (D2), Gareth Bale surgit pour égaliser juste avant la mi-temps !https://t.co/wD5TQ34qZU

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2021

Avec ses cinq buts face à Wolfsberger (4-0), Burnley (4-0, doublé) et Crystal Palace (4-1, doublé), du 24 février au 7 mars, Gareth Bale a, ce qui ne lui était plus arrivé depuis septembre 2018 au Real Madrid - et mai 2013 à Tottenham. Auteur de seulement quatre buts lors de ses seize premières sorties avec les Spurs, il a alors enchaîné une série de. Pour José Mourinho, qui tance directement le Real Madrid d'où le Gallois est arrivé en prêt après sept ans en dents de scie, "il fallait peut-être juste de la patience".Le coach portugais évoque "des cicatrices psychologiques" pour la BBC. Il parle de "peurs et d'instabilité" : "Il y a un moment où vous travaillez très bien et où tout le monde autour de vous donne tout ce qu'il peut, il y a un moment où cette barrière psychologique doit être brisée. Il l'a fait. C'était lui, pas nous. Nous l'avons juste soutenu." Désormais, Bale veut jouer l'Euro. S'il maintient cette dynamique, c'est acquis. Si sa performance lors du derby perdu à Arsenal (2-1) a pu décevoir, Bale dispose déjà de deux matchs avant de partir en sélection (jeudi à Zagreb, puis dimanche à Aston Villa) pour confirmer que les performances régulières sont redevenues pour lui une règle, et les trous d'air une exception."Il est plus fort que jamais", assurait encore Mourinho avant son dernier doublé face à Crystal Palace. "Ce ne sont pas seulement ses buts, c'est surtout à propos de ses performances physiques. Il change à nouveau de rythme dans ses accélérations. Il est très expérimenté et connaît son corps mieux que quiconque, je ne suis pour rien dans ce retour sur le devant de la scène." A 31 ans, Bale a largement de quoi retrouver une saison à dix buts en championnat, lui qui en a déjà inscrit cinq. Ce serait sa première depuis 2017-2018 au Real Madrid (seize buts).