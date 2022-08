Tirage Ligue Europa : Monaco, Rennes et Nantes échappent aux gros

Placé dans le chapeau 2, l'AS Monaco a hérité d'un tirage favorable avec l'Etoile Rouge de Belgrade, Ferencváros, et Trabzonspor ! Des déplacements lointains mais les Monégasques paraissent largement favoris dans ce groupe H.

L'autre club français présent dans ce chapeau 2 c'est le Stade Rennais, qui a eu un tirage moins simple avec le Dynamo Kiev, Fenerbahce et l'AEK Arnaca et qui sera placé dans le groupe B.

Le FC Nantes, qualifié grâce à sa victoire en Coupe de France, était placé dans le chapeau 4 et sera au côté de l'Olympiakos, de Qarabag et de Fribourg. Un groupe G homogène également et une bonne surprise pour les Canaris qui ont échappé à une grosse équipe dans le chapeau 1 ou 2.