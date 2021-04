Theophile-Catherine s'éclate en Croatie

231 - Kévin Théophile-Catherine 🇫🇷 a disputé 231 matches sans jamais être remplacé dans les 5 grands championnats européens lors de cette décennie, un record parmi les joueurs de champ. Immuable.@KevinTheophile #Opta2010s pic.twitter.com/FU1Ta7udZe

— OptaJean (@OptaJean) December 28, 2019

Titulaire régulier au Dinamo Zagreb, où il dispute sa troisième saison, Kevin Theophile-Catherine est un cadre de l'équipe croate à 31 ans. L'ancien défenseur de Rennes et Saint-Etienne fait partie de ces curieux qui n'hésitent pas à franchir le pas, lorsque la carrière en offre l'opportunité. En fin de contrat chez les Verts, il a reçu un appel du club dès l'hiver 2017 et s'est laissé tenter. Bonne pioche : en plus d'être lancé(deux points d'avance sur Osijek, avec un match de moins, à neuf journées de la fin), le Martiniquais enchaîne aussi une troisième belle campagne européenne.Eliminé en, il a pu profiter de la Ligue des Champions la saison dernière. Dans le groupe de Manchester City, son Dinamo avait notamment infligé dès la première journéeen quarts (il avait d'ailleurs été passeur décisif)... Désormais, c'est sans aucun doute la plus grande aventure, avec ce quart de finale de Ligue Europa qui n'est pas encore perdu face à Villarreal (défaite 0-1 à l'aller) après l'incroyable(défaite 2-0 en Angleterre, puis victoire 3-0 au retour en prolongation).Theophile-Catherine vit donc un parcours que bien des footballeurs et surtout des clubs français aimeraient connaître, en termes de régularité continentale. "C'est aussi une ouverture d'esprit, explique-t-il à L'Equipe. Le football, ce n'est pas pour l'éternité. Et j'aurai toujours des amis croates." Arrivé quelques jours seulement avant la finale du Mondial 2018, il révèle (pour Ouest-France) avoir du "se taire sur les buts français". Comme un poisson dans l'eau, dans une atmosphère globale dont il vante la tranquillité et la détente à la méditerranéenne, il ne regrette absolument pas son choix de base. "On voulait plutôt venir que rester à Saint-Etienne", sourit-il, déjà alerte sur le comparatif du cadre de vie.