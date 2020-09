SuperCoupe d'Europe : Le Bayern Munich vient à bout du FC Séville en prolongation

La finale de la SuperCoupe d'Europe était attendue, ce jeudi soir à Budapest. Et le niveau de jeu n'a pas été décevant devant près de 15 000 spectateurs. Dans une rencontre vraiment rythmée, c'est à la surprise générale le FC Séville qui a ouvert la marque après un penalty accordé suite à une belle action collective entre Jesus Navas (au centre), De Jong (en remise de la tête) et Rakitic (accroché par Alaba dans la surface). Lucas Ocampos, l'ex joueur de l'OM, a ensuite su prendre le meilleur sur Manuel Neuer afin de marquer (13eme). Peu gêné par le fait d'être mené, le Bayern Munich a su réagir rapidement par une action de grande classe. D'un extérieur du pied, Müller a trouvé Lewandowski dans la surface ; d'une remise dos au but, l'attaquant polonais a remisé vers Leon Goretzka qui a su conclure d'un beau plat du pied afin de remettre les compteurs à égalité (34eme).

La puissance du Bayern face à la résistance de Séville

Après la première période, le score était nul et les deux équipes allaient hausser le curseur par la suite. Le Bayern Munich, surtout, a montré une puissance très importante. Multipliant les attaques, le champion d'Europe a cru faire la différence rapidement. Toutefois, à la 52eme minute, Lewandowski a vu son but être refusé pour une position de hors jeu. L'avant-centre avait effectué un une-deux en pleine surface de réparation mais, sur son appel, il était derrière Jules Koundé de quelques centimètres. Loin d'être ridicule, mais moins bien armé que son opposant, le FC Séville a surtout pu s'appuyer sur Lucas Ocampos afin de gagner des mètres, mais le manque de présence autour de lui n'a pas aidé à finaliser les actions. Au contraire, le Bayern a su attaquer avec une forte densité de joueurs, comme à son habitude sous la direction de Flick.

Séville a eu la balle de match avant les prolongations

Les assauts du champion d'Europe ont été nombreux. Et, fatalement, à force de tenter, le Bayern Munich a été contré. Sur une attaque rapide jouée à deux avec Jesus Navas, Youssef En-Nesyri est tombé sur un Manuel Neuer impérial afin de détourner le ballon dans un duel en un contre un (87eme). La rencontre est donc passée par la case des prolongations. Séville a eu une grande occasion, par l'intermédiaire de Youssef En-Nesyri (92eme). Effaçant David Alaba, il s'est présenté devant Neuer mais, une fois de plus, le gardien allemand a su exposer un niveau incroyable en repoussant du pied droit le tir vers son poteau. La 104eme minute a été fatale pour le FC Séville. Javi Martinez, sur un corner et pour son dernier match avec le Bayern Munich, a donné l'avantage à son équipe. Suivant le ballon repoussé par Bono, l'Espagnol a achevé le club andalou d'une tête. Après celle de 2013 remportée face à Chelsea, le Bayern Munich remporte une seconde SuperCoupe d'Europe et valide un quadruplé en plus de la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, et la Ligue des Champions.