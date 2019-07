Strasbourg: Sans Lala ni Mothiba face au Maccabi Haïfa 

À la veille du match aller, à La Meinau, entre Strasbourg et le Maccabi Haïfa, comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa (jeudi, 20h45), Thierry Laurey, l'entraîneur du Racing, a évoqué, en conférence de presse, "le parfum spécial" de la rencontre. Toutefois, le coach strasbourgeois, interrogé sur le groupe qu'il allait aligner face au club israélien, a avoué qu'il allait se priver de certains de ses cadres.

"À part Kenny Lala pour qui on ne va pas prendre de risque (douleur à l'adducteur), Anthony Gonçalves, Ibrahima Sissoko et Lebo Mothiba revenus plus tardivement ne joueront pas. Eiji Kawashima n'est pas prêt. Mis à part ces joueurs-là, tout le monde sera disponible", a déclaré Laurey devant les médias.

Des absences de taille qui, néanmoins, n'inquiètent pas un Laurey désireux de continuer "dans la lignée des derniers matches amicaux" (4 victoires en 4 rencontres).