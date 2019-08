Strasbourg-Liénard: "A 90 minutes d’un rêve"

Vainqueur jeudi soir de l'Eintracht Francfort (1-0) en barrage aller, Strasbourg est aux portes d'une qualification pour la Ligue Europa. Mais à l'image de Dimitri Lienard, le club alsacien se projette sur le match retour en Allemagne avec prudence.

"Ça sera un tout autre match, estime ainsi le milieu du Racing, interrogé par RMC. Cette fois ce sont eux qui auront la balle dans leur camp, il va falloir qu’ils fassent le jeu, on espère qu’à l’image du match qu’on a fait à Haïfa on va pouvoir les piquer quand il le faudra. On va vivre 90 minutes d’enfer, je pense que ça va être l'un des matchs les plus durs de ma carrière. Nous les joueurs, on sera à 90 minutes d’un rêve. Comme j’ai dit, ça fait 61 jours qu’on a repris et qu’on attendait ce match avec impatience, et on aura une deuxième confrontation où il faudra encaisser les coups et être solidaires."