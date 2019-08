Strasbourg, l'aventure s'arrête là

Du rêve au cauchemar. L'aventure européenne de Strasbourg a pris fin, brutalement, sur le terrain des voisins de Francfort. Pour leur sixième match de qualification, leur neuvième match officiel de la saison déjà, les Alsaciens ont pris un gros coup sur la tête, battus 3-0 au terme d'une soirée électrique, où l'avantage acquis au match aller (1-0) n'aura pas pesé bien lourd. Strasbourg n'aura donc fait qu'entrevoir l'Europe, celle du mois d'août, mais il en aura eu un sacré avant-goût sur la pelouse de l'Eintracht, dans une ambiance hostile. Pour cette rencontre de barrage retour, un match à la vie à la mort, les supporters du club allemand avaient choisi de s'habiller en noir, histoire d'annoncer la couleur.

Strasbourg aura tenu moins d'une demi-heure, jusqu'à ce centre d'Ante Rebic, dévié malencontreusement par Stefan Mitrovic dans ses propres filets (1-0, 26e). Il n'y avait pas besoin de ça pour chauffer encore plus les joueurs de l'Eintracht, très rugueux dans l'engagement physique, et l'exclusion de Rebic, en fin de première période pour un tacle non maîtrisé sur Matz Sels (43e), ne fera qu'envenimer les choses. La tension est montée entre le gardien de Strasbourg et des joueurs allemands, ainsi qu'entre Thierry Laurey et certains membres du staff adverse. Pendant ce temps, l'arbitre était raccompagné au vestiaire par des jets de gobelets et des crachats, selon RMC. "Il s'est passé des choses hallucinantes dans le couloir", expliquera Laurey à la fin du match.

On a vu ce qu’est le haut niveau et les ambiances de coupe d’Europe Lionel Carole

Dans ce contexte houleux, c'est l'un des joueurs historiques du Racing, le symbole Dimitri Liénard, qui a accompagné la remontée du club alsacien de la N3 jusqu'aux portes de la C3, qui a fini par craquer. Le milieu strasbourgeois a eu le malheur de répondre par un geste d'humeur à un vilain tacle par derrière de Kohr (55e). Quelques minutes plus tôt, Liénard était à son tour la cible de jets d'objets au moment de tirer un corner, sans recevoir la moindre clémence de la part de l'arbitre de la rencontre, l'Israélien M. Grinfeld, quelque peu dépassé.

A dix contre dix, Strasbourg a très vite cédé, sur un coup franc superbe de Kostic (2-0, 60e). Six minutes plus tard, Da Costa, à la conclusion d'un bel enchaînement collectif, viendra tuer le suspense (3-0, 66e). "C’est dommage… On savait que ce serait difficile, on a réussi à les contenir en première période et avec leur carton rouge, on aurait pu faire quelque chose, a réagi le latéral Lionel Carole. C’est dur pour nous, cet enchaînement de matches. Et on a fait face à une très bonne équipe de Francfort, ils ont été meilleurs que nous ce soir. On avait un truc à faire, on ne l’a pas fait. On va se concentrer sur le championnat maintenant. On a vu ce qu’est le haut niveau et les ambiances de coupe d’Europe, j’espère que ça va nous servir pour la suite." Strasbourg avait en effet comme adversaire "une équipe qui était en demi-finale l'année dernière", comme l'a rappelé Adrien Thomasson. Malheureusement pour le Racing, la différence s'est vue.