Strasbourg en pince toujours pour l'Europe

"Du CFA à l’UEFA, les supporters sont toujours là." Marc Keller, le président strasbourgeois, qui fut l’un des acteurs des grandes heures européennes du RCS à la fin du siècle dernier, n’est pas peu fier devant le spectacle de ce stade de La Meinau capable au cœur de l’été de tutoyer le guichets-fermés, de rigueur en Alsace (18 sur 19 matches de Ligue 1 la saison passée), pour les retrouvailles de Strasbourg avec l’Europe. Ce n’est peut-être qu’un match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, mais les fidèles supporters du Racing ont encore répondu présent.

« L’Europe sur le terrain, l’Argentine dans les gradins », peut-on lire sur le magnifique tifo déployé, dans une ambiance de Bombonera, au coup d’envoi de cette première confrontation avec le Maccabi Haïfa, qui marque donc aussi le début de saison des hommes de Thierry Laurey, vainqueurs des quatre matches joués lors de leur préparation forcément raccourcie.

Coaching gagnant

"On sait que si on atteint l’Europe, ça va être une saison difficile en championnat", a aussi prévenu au micro de RMC Sport un président Keller, conscient que son équipe, en cas d’accession à la phase de groupes, serait sur le pont "8 ou 9 fois le dimanche en ayant joué le jeudi en Coupe d’Europe".

Une perspective qui n’empêche pas les Strasbourgeois, privés finalement de leur capitaine Stefan Mitrovic, rattrapé par une suspension découverte le matin même… (*), de prendre ce match par le bon bout. Une domination nette dans le jeu au cours de la première demi-heure, mais c’est pourtant le Maccabi qui, après avoir touché du bois (35e), réussit l’exploit en pleine canicule (37 degrés) de rafraîchir La Meinau avec cette frappe longue distance de Maxim Plakushchenko, autorisée par une défense trop passive et que Koné dévie (0-1, 39e). Juste avant la pause, le penalty refusé quelques minutes plus tôt par M. Blom est en revanche accordé à un très entreprenant Nuno Da Costa, dont le superbe contrôle orienté dans la surface, pousse son vis-à-vis à une faute cette fois incontestable, synonyme de carton rouge : 13 ans après un certain Cédric Kanté, Ludovic Ajorque est le nouveau buteur strasbourgeois en Coupe d’Europe (1-1, 45e). Le meilleur buteur de la saison passée frise le doublé dans la foulée, mais perd son duel avec le gardien (46e).

A onze contre dix, l’occasion semble belle et le changement de système, opéré par Laurey à la pause, est couronné de succès dès la reprise ou presque avec le but du rentrant Adrien Thomasson, décisif sur l’un de ses premiers ballons et un une-deux parfait avec Ajorque (2-1, 47e). Les visiteurs tanguent de plus en plus, avant que Jonas Martin n’apporte la finesse technique à la finition, qui va longtemps faire défaut aux siens dans cette seconde période, avec ce relais de Thomasson et une conclusion parfaite pour le break (3-1, 61e). Sels doit toutefois s’employer jusqu’au bout en détournant une ultime frappe sur la barre (90e+2). Le Racing a toujours la fibre européenne et, bonne nouvelle, son pic de forme, suite à sa préparation, est attendu jeudi prochain, jour du match retour en Israël.

-------------------------------------------------

(*) C’est sur alerte de l’UEFA que le Racing a pris connaissance de la suspension du Serbe, qui courait depuis… 2017 et un match de Ligue Europa avec La Gantoise.