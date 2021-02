Stekelenburg, le vétéran relève le gant

Il y a plus de dix ans, Maarten Stekelenburg connaissait l'apogée de sa carrière à 27 ans, en tant que gardien titulaire des Pays-Bas vice-champions du monde. Réalisant notamment plusieurs arrêts en finale face à l'Espagne, le solide et grand gardien de l'Ajax (1,97 m), où il venait de passer dix années dont sept en tant que n°1, allait alors en profiter pour partir à la Roma un an plus tard. Après une première saison déjà mi-figue, mi-raisin dans la capitale italienne, il n'a plus jamais réussi à connaître d'aventure en tant que véritable titulaire : Fulham, Monaco, Southampton puis surtout Everton ces quatre dernières saisons, où il n'a joué aucun match de Premier League de 2017 à 2020.



La fin de carrière se programmait tranquillement pour le vétéran aux 58 sélections, de retour dans son club formateur pour une ultime pige de gardien remplaçant afin d'encadrer les jeunes et surtout transmettre son expérience à André Onana. Mais c'est bien lui qui, à désormais 38 ans, gardera le but de l'Ajax jeudi à Lille, le gardien camerounais étant suspendu pour un an par l'UEFA après un manquement à un contrôle antidopage. Stekelenburg a déjà pris le poste lors des deux derniers matchs, dont une victoire lors du choc contre le PSV (2-1) en Coupe. C'est la première fois cette saison qu'il dispute deux rencontres de suite - il n'avait pris part qu'à un seul autre match, en Coupe.



"C'est difficile, car ça fait longtemps que je n'ai pas joué, reconnaissait-il pour ESPN après sa grande reprise face au PSV, la semaine dernière. Mais je le fais et j'en suis heureux, ça ne s'oublie quand même pas si rapidement... J'ai suffisamment d'expérience, je sais ce qu'on me demande. Je connaissais mon rôle, mais il change légèrement. Je fais juste ce qu'on me demande, c'est ennuyeux mais on fait avec. Onana nous manque, en plus d'être un bon gardien, il est aussi très important dans le vestiaire." Aux attaquants du LOSC d'en profiter.

