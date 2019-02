SRFC-Stéphan: "On ira pour faire un exploit"

Julien Stéphan, le coach rennais, regrettait forcément le 3-3 concédé à la dernière minute jeudi par Rennes, face au Betis Séville (3-3) en 16e de finale aller de Ligue Europa. Toutefois, il croyait déjà à l'exploit la semaine prochaine (sur RMC Sport): "Ce sera une ambiance certainement brûlante, bouillante, avec 60 000 personnes et une équipe avec une forte possession. Mais par moments, on était capables de les mettre en difficulté. On ira pour faire un exploit, pour donner la plus belle image des Rennais."