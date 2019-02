Vainqueur du match aller sur la pelouse de la Lazio Rome (0-1), le FC Séville a confirmé au retour (2-0), mercredi soir, et valide donc son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ben Yedder (20e) et Sarabia (78e) ont permis aux Andalous de faire la différence dans une rencontre que les deux équipes ont terminée à dix, suite aux expulsions de Vazquez (60e) et Marusic (71e).