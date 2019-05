Sarri assume sa responsabilité pour Kanté

Faute avouée à moitié pardonnée ? Maurizio Sarri ne s'est en tout cas pas défaussé ce mercredi, à l'occasion de son passage en conférence de presse à la veille de la réception de l'Eintracht Francfort en demi-finale retour de la Ligue Europa. Car le manager de Chelsea sera privé de l'irremplaçable N'Golo Kanté pour cette échéance pour le moins importante, et sait qu'il doit en assumer la responsabilité. Dimanche dernier, les Blues avaient grand besoin d'une victoire au moment d'accueillir Watford dans leur antre, car Tottenham, leur concurrent direct dans la course au Big Four, avait perdu (1-0) la veille à Bournemouth. Le succès tranquille (3-0) obtenu contre les Hornets aurait donc pu conclure un week-end parfait, avec un retour sur la troisième marche du podium à une journée de la fin de saison, et une qualification pour la Ligue des champions 2019-2020 assurée suite aux nuls (1-1) de Manchester United à Huddersfield, et d'Arsenal contre Brighton.

Oui mais voilà, dès la 10e minute, Chelsea a perdu N'Golo Kanté sur blessure. Le milieu de terrain défensif est touché aux ischio-jambiers, ce qui n'a surpris personne au sein du club londonien, surtout pas Maurizio Sarri. L'ancien Caennais s'était apparemment déjà plaint avant la rencontre, et l'ancien coach du Napoli a reconnu qu'il aurait "probablement dû rester au repos". Sauf que ça n'a pas été le cas, et que les Londoniens pourraient bien avoir perdu leur numéro 7 pour la fin de saison, avec la perspective d'une finale de Ligue Europa à disputer. "Ce n'est pas très grave, a tenté de tempérer le successeur d'Antonio Conte. Il a besoin de se reposer quelques temps. Nous allons essayer de le récupérer pour la finale si nous la jouons (le 29 mai, NDLR)".

D'ici là, le champion du monde 2018 sera donc à l'arrêt, et cette blessure forcément malvenue pourrait bien handicaper au passage l'équipe de France de Didier Deschamps. Car si N'Golo Kanté n'est pas apte à disputer la finale de la Ligue Europa à la toute fin du mois de mai, il y a fort à parier qu'il ne le soit pas non plus pour la première des trois échéances tricolores du mois de juin, le 2 contre la Bolivie en amical à Nantes. Le sélectionneur pourrait néanmoins, sans certitude aucune, le convoquer malgré tout, dans l'espoir qu'il puisse être des déplacements en Turquie et en Andorre les 8 et 11, pour la suite des éliminatoires de l'Euro 2020.