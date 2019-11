Saint-Etienne: Les Verts pas assez vicieux ?

L’heure était une nouvelle fois à la déception pour les Stéphanois, jeudi, après le match nul concédé à Oleksandria. Saint-Etienne a eu beau mener 2-0 à une dizaine de minutes de la fin, les hommes de Claude Puel ont finalement été rejoints. De quoi rendre amer Timothée Kolodziejczak.

"Énervé, frustré, déçu… On avait le match en mains, a ainsi regretté le défenseur stéphanois à l’issue de la rencontre. Je pensais qu'on était à l'abri, avec ce second but. Mais non, on a manqué un peu d'expérience, de vice et à la fin on se fait punir. C'est frustrant."

L’ancien Niçois voulait néanmoins encore croire en une qualification. "Maintenant on n'est pas mort. Il faudra gagner les deux derniers matchs pour espérer une qualification", a-t-il ajouté.