Le debrief

L’instant T :

L'ASSE aurait-elle dû évoluer en supériorité numérique durant une période ? Certainement. Quelques instants avant la pause, Fofana a été touché par une énorme semelle d'Owusu, qui est arrivé lancé. Malgré la douleur du jeune défenseur stéphanois, l'arbitre de la rencontre n'a infligé qu'un carton jaune au milieu de terrain de La Gantoise. S'il avait eu accès au VAR, peut-être aurait-il pu revoir la violence de l'intervention.

Les tops et les flops

Denis BOUANGA (7)

Loïs DIONY (3)

Michael NGADEU-NGADJUI (3)

La feuille de match

SAINT-ETIENNE - LA GANTOISE : 0-0

Saint-Etienne

La Gantoise

Saint-Etienne ne pouvait plus se cacher. Mais les Verts ont encore refusé de se découvrir. Incapables de se lâcher, comme depuis le début de leur campagne européenne, les Stéphanois ont concédé un nouveau match nul (0-0), face à La Gantoise, ce jeudi soir, lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Mais celui-ci est fatal. La victoire de Wolfsbourg, dans le même temps, sur le terrain d'Oleksandriya a réduit à néant les chances de qualification du club du Forez pour les 16emes de finale.C'est une habitude depuis plusieurs semaines : Denisa encore été le Stéphanois le plus dangereux. Au milieu d'une équipe qui manque d'idées dans l'animation, l'international gabonais a pris des risques et tenté, même s'il n'a pas toujours joué juste ou fait le bon choix dans le dernier geste. Sa frappe lumineuse, avant la demi-heure de jeu, aurait mérité mieux mais elle a échoué sur la barre.Claude Puel a tenté de le relancer. Mais l'essai a été infructueux. Titularisé pour la première fois depuis le 6 octobre dernier et la victoire face à l'OL, Loïsa cruellement manqué d'adresse devant le but. L'ancien attaquant de Dijon a pourtant eu quelques munitions, mais une glissade (7eme) ou un manque d'engagement sur un centre venu de la gauche (17eme) l'ont empêché de débloquer son compteur.Une intervention naïve sur Fofana, une autre trop tardive sur Bouanga alors qu'il s'était frayé un chemin vers le but, et beaucoup trop d'agressivité sur l'ensemble de la rencontre : Michaela logiquement été exclu à l'approche du dernier quart-d'heure, mettant ainsi son équipe en grande difficulté pour la fin de match.Temps couvert – Pelouse en bon état: M.Peljto (BIH) (: Aucun pour Saint-Etienne - Aucun pour La Gantoise: Camara (79eme) pour Saint-Etienne - Owusu (45eme), Ngadeu-Ngadjui (64eme, 76eme) pour La Gantoise: Aucune pour Saint-Etienne - Ngadeu-Ngadjui (76eme) pour La GantoiseRuffier () – Fofana (), Perrin (cap) (), Kolodziejczak () - Honorat (), M'Vila () puis Beric (80eme), Aholou () puis Nordin (64eme), Bouanga () - Boudebouz (), Diony () puis Youssouf (73eme): Moulin (g), Moukoudi, Trauco, Benkhedim: C.PuelKaminski () – Lustig (), Plastun (), Ngadeu-Ngadjui (), Mohammadi () - Kums (), David () puis Dejaegere (80eme), Owusu (), Odjidja (cap) () - Depoitre () puis Casro-Montes (78eme), Yaremchuk () puis Kvilitaia (71eme): Coosemans (g), Bezus, Dompé, Asare: J.Thorup