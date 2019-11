Réunion de crise à Arsenal après la défaite face à Francfort

Arsenal est encore tombé jeudi soir. Alors qu’il lui fallait un seul point pour assurer sa qualification pour les 16es de finale, l’équipe londonienne a trouvé le moyen de s’incliner contre l’Eintracht Francfort. Une contre-performance de plus qui vient étirer la série négative du moment, et qui figure comme étant la pire des Gunners depuis 1992. Logiquement, face à cette incessante chute libre, le board ne pouvait rester sans réaction.



Ainsi, aussitôt la fin du match sifflée, les responsables du club ont convenu d’une réunion ce vendredi. Il sera question de faire l’analyse de la situation, étudier les différentes possibilités de rebond et bien sûr évoquer le cas d’Unai Emery. Le coach espagnol se trouve sur un siège éjectable depuis quelques jours et nul doute que l’accroc enregistré en Ligue Europa l’a encore sérieusement affaibli. Son crédit est presque épuisant et il ne serait pas surprenant de le voir débarqué de ses fonctions, à peine un an et demi après son arrivée.

Unai Emery est de plus en plus isolé

Emery, dont la conférence dans un campus universitaire pour la formation des coaches a été annulée ce vendredi , est resté imperturbable face aux vents contraires. Jeudi, à ceux qui l’interrogeaient sur la suite et sur ses inquiétudes, il a préféré indiqué qu’il a vu « du progrès » au sein de son équipe et que jusqu’à l’heure du jeu il n’y avait rien à reprocher à ses hommes. Ce n’était cependant pas l’avis des supporters de l’équipe, qui l’ont hué tout au long de la soirée et ont affiché une banderole où était écrit : «».