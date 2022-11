Rennes : Terrier victime d'une élongation

Un coup dur à venir pour le Stade Rennais ? Jeudi soir, le club breton a validé sa qualification pour les 16èmes de finale de la Ligue Europa avec un match nul face à l'AEK Larnaca (1-1). Et la sortie sur blessure de Martin Terrier à la 56ème minute n'est pas passée inaperçue. Auteur de 11 buts et de 4 passes décisives toutes compétitions depuis le début de la saison, l'attaquant souffre d'une petite élongation d'après L'Equipe. Si sa participation au match face à Lille dimanche en Ligue 1 semble plus qu'incertaine, il devra passer de nouveaux examens en milieu de semaine prochaine qui valideront ou non sa disponibilité pour réception de Toulouse, lors de la 15ème journée, le 12 novembre prochain. Genesio a hésité à faire souffler Terrier

Jeudi soir, en conférence de presse, Bruno Genesio se montrait assez amer quant à son choix de faire jouer son élément, qui postule à une place pour la prochaine Coupe du monde avec les Bleus (20 novembre-18 décembre). "Sera-t-il forfait pour dimanche ? Je ne sais pas. J’avais besoin qu’Arthur Theate souffle un peu, il a tout joué, ce ne sont pas des robots. Je vais peut-être avoir des regrets à ce niveau-là avec Terrier, j'ai hésité à le faire souffler, j’aurais peut-être dû…", a clamé Genesio. Situé sur le podium de Ligue 1 avec le même nombre de points que Lorient mais une différence de buts plus importante (+ 16 contre +6), Rennes est à 8 points du leader, le PSG.