Rennes: Stéphan "raisonnablement optimiste" pour Mendy

Le Stade Rennais dispute un match déjà décisif pour l'avenir européen du club breton ce jeudi, au Roazhon Park (21h), face aux Roumaons de Cluj dans le cadre de la 3e journée de Ligue Europa.

Un rendez-vous pour lequel le poste de gardien était susceptible de causer des soucis à Julien Stéphan et son staff en raison du forfait de Romain Salin, blessé au mollet dimanche dernier à Monaco (3-2).

Au point de devoir envisager la titularisation, en raison de l'absence d'Édouard Mendy en phase de reprise suite à son entorse du genou contractée à Rome, début octobre, d'un certain Pepe Bonet (16 ans et 8 mois).

"C'est certes un jeune gardien, mais de talent. Il a une grande taille, une grande maturité pour son âge, une bonne lecture du jeu, des bonnes capacités athlétiques, a assuré Julien Stéphan, dont les propos en conférence de presse sont repris par Ouest-France. Mais ça ne m'inquiète pas plus que cela. On a troisième gardien de qualité, sur lequel on compte beaucoup, que l'on veut faire grandir et qui assumera sans aucun problème s'il y a besoin d'assumer demain (jeudi)." Sauf que Mendy a toutes les chances de revenir dans le but rennais : "Il va s'entraîner normalement cet après-midi (mercredi). C'est cet entraînement qui déterminera sa capacité à évoluer ou pas demain (jeudi)", a prévenu l'entraîneur rennais, avant d'ajouter : "Mais je suis raisonnablement optimiste. On devrait passer cette dernière étape."