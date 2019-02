A l'heure de retrouver le Betis Seville ce jeudi, en 16e de finale retour de la Ligue Europa, le Stade Rennais croit en ses chances de qualification, malgré le nul concédé chez lui à l'aller la semaine dernière (3-3).

Une volonté illustrée par les déclarations faites en conférence de presse ce mercredi par M'Bbaye Niang: "On va se donner la force d'y parvenir. On y va avec humilité, mais lorsqu'on sera sur la pelouse, on sera dix-huit chiens." Voilà qui laisse présager d'un bel affrontement.