Rennes - Genesio : "Le match le plus encourageant pour la suite"

Rennes a payé cher son manque d'expérience, lors du nul face à Fenerbahçe (2-2). Menant par 2 buts d'écart jusqu'à la 60ème minute, le club breton a ensuite perdu 2 points suite aux réalisations de Kahveci et Valencia. L'expulsion d'Hamari Traoré, survenue à la 83ème minute, a bien évidemment eu son importance au même titre que les occasions manquées par Rennes qui aurait pu mener 3-0 et s'éviter de fait une pression trop importante. "Des joueurs expérimentés en face sont parvenus à nous emmener là où il ne fallait pas aller. On aurait dû mettre le troisième but. À 2-1, ils ont repris de la force et ont réussi ce qu’ils voulaient faire", a déploré Bruno Genesio sur le site officiel du Stade Rennais.

"Sûrement le match le plus consistant depuis le début de la saison"

Valorisant l'apprentissage de son groupe dans la compétition, à un prix élevé, le technicien a vu du positif, au milieu de la frustration générale. "Ce sont des matchs qui vont nous faire grandir. Je veux féliciter mes joueurs de l’attitude qu’ils ont eue ce soir (jeudi, ndlr). C’est sûrement le match le plus consistant depuis le début de la saison. J’ai vu beaucoup de bonnes choses positives dans un contexte de match de coupe d’Europe de très haut niveau. C’est le match le plus encourageant pour la suite même si le résultat n’est pas à la hauteur", a-t-il analysé. 6ème de Ligue 1, et restant sur un carton infligé à Auxerre (5-0), Rennes tentera d'oublier sa déception européenne avec un déplacement loin d'être aisé à Marseille, dimanche (15 heures).