Quels adversaires européens pour les clubs français ?

Ligue des Champions, les clubs français visent la passe de trois

Les huitièmes de finale de l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions ne sont pas encore terminées que les poules du prochain exercice se dessinent. 24 des 32 équipes qualifiées pour le tour principal de la prochaine C1 sont déjà connues. On y retrouvera le top 4 des quatre grands championnats mais aussi Paris, Marseille, le Zenit Saint Petersbourg, le Shakthar Donetsk, Bruges, Porto, le Lokomotiv Moscou ou Basaksehir qui va découvrir cette compétition. Pour le tirage au sort prévu à Athènes le 1er octobre, Paris sera tête de série et l'OM sera reversé dans le pot 3 ou 4. Le Vélodrome est donc assuré d'accueillir des grands clubs européens.



Rennes pourrait rentrer en lice à ce moment-là aussi à condition que Séville, Manchester United, l'Inter, le Shakhtar Donetsk ou Basaksehir remporte la Ligue Europa. Dans le cas contraire, les hommes de Julien Stéphan vont découvrir la plus prestigieuse compétitions européennes au troisième tour préliminaire. Les Bretons ne seront pas protégés au tirage et pourraient y croiser le Benfica, La Gantoise, le Dynamo Kiev ou Besiktas. Ce duel, joué en un match, aura lieu le 15 ou le 16 septembre. Le barrage aura lieu avec un format aller-retour, les 22 et 30 du même mois.

Ligue Europa, des débuts pas si simples

Trois clubs français sont aussi inscrits pour la prochaine Ligue Europa. Lille et Nice vont commencer leur campagne européenne en phase de poules. Nordistes et Azuréens sont donc tranquilles jusqu'au 2 octobre, date du tirage au sort du tour principal.Arsenal, Naples ou Villarreal vont aussi commencer cette compétition le 22 octobre lors de la première journée de la phase de poules. On retrouvera aussi des champions éliminés durant les tours préliminaires de la C1 et les heureux élus qui sont sortis des éliminatoires de la C3.Parmi eux, Reims va essayer de briller pour son retour sur la scène continentale. Les Champenois vont entrer en lice le 17 septembre lors du deuxième tour préliminaire. Dans la voie de la Ligue, des clubs comme Tottenham, l'AC Milan ou Galatasaray vont lancer leur saison au même moment.Pour rejoindre Lille et Nice, Reims devra ensuite passer le troisième tour préliminaire et le barrage. Un programme chargé qui annonce le retour du football continental avant même son départ.