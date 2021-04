Quand Arsenal a mal...

En finale

L'histoire d'Arsenal avec la Ligue Europa, pour le moment, est douloureuse : presque moins pour celle de 2019 contre Chelsea, où il n'y avait pas eu photo (4-1), que pour celle de 2000 et cette terrible défaite aux tirs au but face au Galatasaray (0-0 a.p., tab : 4-1). Patrick Vieira avait notamment manqué sa tentative.



En Ligue des Champions, lorsque les magnifiques Gunners d'Arsène Wenger et Thierry Henry atteignaient enfin la finale en 2006, c'est le Barça de Ronaldinho qui leur barrait l'ultime marche au Stade de France (2-1). Leur gardien Jens Lehmann avait rapidement été expulsé en première période.



Quant à la Coupe des Coupes, au-delà de la victoire en 1994, elle représente aussi deux finales perdues pour Arsenal : en 1980, déjà aux tirs au but, contre Valence (0-0 a.p., tab : 5-4), puis en 1995 au Parc des Princes face à Saragosse (1-2 a.p.). David Seaman, dans les ultimes minutes de la prolongation, avait alors encaissé ce lob dantesque de Nayim, du milieu de terrain.



Bilan : Une victoire (C2), cinq défaites (une en C1, deux en C2, deux en C3)





En demi-finales

Le stade de la compétition qui attend les Londoniens jeudi leur sied plutôt bien, en général. En effet, ils n'y ont perdu que deux fois sur huit. Mais attention : la dernière de ces éliminations a eu lieu en Ligue Europa il y a seulement trois ans et face à un club espagnol, en l'occurrence l'Atlético Madrid (1-0 à l'aller en Espagne, 1-1 au retour en Angleterre).



L'échec face à Manchester United en Ligue des Champions, en 2009, reste toutefois - et logiquement - plus vif dans les mémoires des fans des Gunners. Il n'y avait pas eu photo, les Mancuniens confirmant au retour (1-3) leur courte victoire de l'aller à Old Trafford (1-0). Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé.



Bilan : Six qualifications (une en C1, trois en C2, deux en C3), deux éliminations (une en C1, une en C3)





En quarts de finale

Ce n'est pas au niveau des quarts qu'Arsenal a le plus souffert dans son histoire, toutefois on retiendra cette élimination face à Valence en 2001 (victoire 2-1 à l'aller, défaite 1-0 au retour) puis surtout ce revers fratricide face à Chelsea en 2004, alors que les fameux Invincibles marchaient sur la Premier League : 1-1 à Stamford Bridge, puis 1-2 à Highbury sur un but de Wayne Bridge à la 87eme minute.



En 2010, les hommes de Wenger ont été les victimes presque béates d'un des plus grands matchs de la carrière de Lionel Messi, si ce n'est le plus grand : après un nul plein d'espoir à l'aller (2-2), l'Argentin a inscrit au retour les quatre buts de la victoire 4-1 du Barça, au Camp Nou.



Bilan : Neuf qualifications (deux en C1, trois en C2, quatre en C3), quatre éliminations (C1)





En huitièmes de finale

Les huitièmes ont été nettement plus douloureux pour Arsenal, qui y a calé sept fois d'affilée de 2011 à 2017 ! Parmi les plus marquants, il y a bien sûr ce retour fantastique de l'AC Milan en 2012, alors que les "remontadas" diverses et variées n'étaient pas encore à la mode : les Gunners l'avaient emporté 3-0 à l'aller, avant de s'incliner 4-0 au retour.



En 2015, l'AS Monaco d'Anthony Martial avait aussi réussi une petite humiliation à l'Emirates, en s'imposant 3-1 après une défaite 2-0 à Louis-II. Mais c'est surtout du Bayern que Wenger continue de faire des cauchemars, les Bavarois ayant sorti quatre fois son équipe à ce stade des huitièmes de finale : en 2005, en 2013, en 2014 et enfin en 2017, avec deux défaites 5-1 successives.



Bilan : Douze qualifications (cinq en C1, trois en C2, cinq en C3), dix éliminations (neuf en C1, une en C3).