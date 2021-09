Pour l'OL, un coup dur en attaque

Ce jeudi en Écosse, l'Olympique Lyonnais va de nouveau goûter aux joies des joutes européennes. S'il a manqué la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, le club de Jean-Michel Aulas va donc disputer la Ligue Europa avec la ferme intention d'y bien figurer. Face aux Rangers, Lyon va toutefois devoir se passer des services de son meilleur buteur cette saison.

Comme l'a révélé Radio Scoop ce mardi, Moussa Dembélé s'est blessé durant l'entraînement et ne devrait pas être en mesure de jouer jeudi soir. Selon L’Équipe, celui qui occupe la place d'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec Amine Gouiri et Kylian Mbappé (4 buts), se ressent d'une "légère douleur au quadriceps d'une cuisse".

Selon le quotidien sportif, Peter Bosz devrait donc choisir de laisser son attaquant au repos et de titulariser Islam Slimani. Du côté des absents, Xherdan Shaqiri ne fera pas non plus le voyage en Écosse, lui dont le parcours vaccinal n'est pas complet (il n'a reçu qu'une dose de vaccin).