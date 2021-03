Pogba est "fort, ce n'est pas un secret" pour Ibrahimovic

"Il y a beaucoup de déception, c'est normal après deux très bons matches. On n'a pas réussi à marquer et on fait une erreur derrière et on prend un but, c'est le foot. Il faut mieux profiter des occasions. Il faut continuer, le championnat n'est pas fini, il faut repartir de l'avant, on apprend aussi des moments négatifs pour grandir. Je veux gagner quelque chose, on est deuxièmes (en Serie A), il faut continuer à essayer de gagner le championnat. Si on arrive en Ligue des champions c'est bien, mais l'objectif est de gagner un trophée. Pogba? Tout le monde sait à quel point il est fort, ce n'est pas un secret. Il n'est pas fort, il est très fort."