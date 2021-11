OM - Sampaoli : "On a besoin de gagner à tout prix"

"Notre bilan comptable en Ligue Europa ne reflète pas nos performances"



À la veille d'#OMLazio, suivez la conférence de presse de 𝐃𝐮𝐣𝐞 𝐂́𝐚𝐥𝐞𝐭𝐚-𝐂𝐚𝐫 et 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 en direct sur notre chaîne @TwitchFR ⬇️

Dans cet exercice 2021-2022, le club phocéen pointe à la troisième place du groupe E, dominé par Galatasaray, et compte trois matchs nul en autant de rencontres. Fatalement, la réception de la Lazio Rome, jeudi soir à l'Orange Vélodrome pour le compte de la quatrième journée (21 heures) apparaît comme cruciale pour l'avenir européen des joueurs dirigés par Jorge Sampaoli. Ce mercredi, en conférence de presse, le technicien argentin a souligné la nécessité absolue de points pour sa formation., s'est exprimé Sampaoli, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Si le technicien argentin a noté un manque d'efficacité dans cette campagne européenne, il s'est aussi montré conscient de l'impératif de succès : "Pour aller de l'avant dans cette compétition, on a besoin de gagner à tout prix."Contrainte au nul dans les toutes dernières secondes de la rencontre sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, samedi en Serie A (2-2), l'équipe entraînée par Maurizio Sarri ne sera certainement pas prise à la légère par l'OM, au vu des propos tenus par le natif de Casilda. "La Lazio est bien l'adversaire le plus fort qu'on a eu dans ce groupe, avec une équipe particulièrement homogène, capable de nous faire très mal sur les transitions., a prévenu le vainqueur de la Copa America 2015 avec le Chili. Dimanche, lors du succès obtenu face à Clermont en Ligue 1 (0-1), Sampaoli avait pris la décision de se passer de Dimitri Payet et d'Arkadiusz Milik au coup d'envoi. Bien qu'entrés au cours de la seconde période, les deux éléments pourraient bénéficier d'une fraîcheur importante pour ce rendez-vous décisif.