OM - Sampaoli : "Nous devons aller de l’avant"

L'Olympique de Marseille accuserait-il le coup sur le plan physique ? Lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1, le club phocéen a peiné, d'abord sur la pelouse d'Angers avec une équipe remaniée (0-0) puis face à Lens, concédant une défaite lors d'une rencontre très animée (2-3). Alors, à la veille de la deuxième journée de la Ligue Europa - réception de Galatasaray, jeudi à 21 heures - Jorge Sampaoli a pris la parole ce mercredi en conférence de presse.

"Il faut tirer profit de la situation. Nous n’avons pas de temps pour avoir des regrets. Le match de jeudi est vital pour nous en Europa League. Nous n’avons pas le temps de faire une analyse globale du dernier match. Nous devons aller de l’avant pour avoir une situation favorable", a-t-il assuré. Pour rappel, lors de sa première sortie dans la compétition, Marseille n'avait pu faire mieux qu'un match nul très frustrant sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1), avec un but concédé dans les derniers instants du match.

"La fatigue n'est pas une excuse"

Sondé sur une éventuelle fatigue de son groupe, possible notamment en raison du style très intensif réclamé par Sampaoli, le technicien argentin a répondu par la négative. "L’impact de la défaite est plus important que celui de la fatigue. La fatigue, la construction de l’équipe, des joueurs jeunes… Ce ne sont que des excuses après un match moins réussi. On ne peut pas dire que la fatigue est une excuse. Nous avons des joueurs pros qui doivent être prêts. Si un joueur n'est pas prêt, un autre prendra sa place. L'entraîneur est là pour ça, pour faire ces choix. La fatigue n'est pas une excuse, contre Lens nous avons juste perdu contre une équipe qui a été meilleure", a-t-il expliqué.



En outre, l'entraîneur de l'OM a laissé entendre que son équipe pourrait possiblement compter sur quelques retours. "Milik et Mandanda peuvent être dans le groupe mais la décision n’a pas été encore prise", a clamé Sampaoli. Après cette nouvelle sortie européenne, Marseille se déplacera sur la pelouse de Lille, dimanche lors de la 9ème journée de Ligue 1 (17 heures).