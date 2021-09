Jeudi soir, l’Olympique de Marseille entame son parcours européen par un duel face à la formation russe du Lokomotiv Moscou. Des interrogations ont été soulevées concernant l’état d’esprit avec lequel les Phocéens vont aborder ce rendez-vous, vu que leur priorité est le championnat. Mais, elles ont été balayées d'un revers de la main, ce mercredi par Jorge Sampaoli.

« Représenter le club de la meilleure façon »

Le coach argentin a assuré haut et fort que ses troupes aborderont cette compétition avec la ferme volonté d’aller le plus loin possible. « Pour moi, la Ligue Europa est très importante, a-t-il tonné. On va jouer contre des équipes différentes de celles qu'on a l'habitude d'affronter. C'est important pour ce groupe qui est nouveau, s'il veut continuer à progresser, mais aussi pour le rayonnement du club. On va donner le meilleur pour se qualifier, mais ce groupe va devoir se servir de la Coupe d'Europe pour progresser ».



Par le passé, Marseille a connu des expériences contrastées dans la moins belle des Coupes d’Europe. En 2018, ils étaient à deux doigts de la remporter, en échouant en finale contre l’Atlético, mais il y a aussi eu des campagnes complètement ratées, comme en 2019 (élimination au premier tour). Pour Sampaoli, il est très important de « représenter le club de la meilleure façon ». « On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L'adversaire est difficile mais on veut donner le meilleur », a-t-il conclu.